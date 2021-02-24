شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي علام مفتياً لمصر حتى أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجدل الدائر حول استمرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي في منصبه أو تعيين آخر بدلًا منه، وذلك بعد ورود ترشيحات من هيئة كبار علماء الأزهر.

وأصدر السيسي اليوم (الأربعاء) قراراً جمهورياً بتجديد تعيين الدكتو علام مفتيًا لمصر حتى 12 أغسطس 2021، تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد الطيب جرى خلاله اختيار 3 شخصيات لخلافة الدكتور شوقي علام الذي تنتهي فترته الثانية في الرابع من مارس القادم.

ورشحت هيئة كبار العلماء الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير الأمين العام للهيئة، وتم إجراء اقتراع داخلي لاختيار أحدهم، لم يشارك فيه شيخ الأزهر.

وتشكلت لجنة داخل هيئة كبار العلماء لفرز الأصوات، وبعد الانتهاء من الفرز، تم تحرير محضر بالاجتماع تضمن الشخصيات الثلاث الذين تم ترشحيهم، ومدونًا به الشخصية التي اختارها أعضاء الهيئة عبر التصويت السري لتتولى منصب مفتي مصر، وتم إرسال المحضر إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد من وقع عليه الاختيار.