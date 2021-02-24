شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع في لقاحات «كورونا» يشمل 15 ألف شخص يومياً بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مدير مشروع اللقاحات بتجمع مكة الصحي الدكتور فواز تركستاني التوسع في إعطاء لقاح فايروس كورونا.

وقال الدكتور تركستاني إننا اليوم في مرحلة التوسع، التي تشمل تطعيم 15 ألف شخص يومياً من خلال المراكز الصحية تحت إشراف ومتابعة من التجمع الصحي، مشيراً إلى أن المملكة في مقدمة الدول التي حصلت على هذا اللقاح حرصاً من الحكومة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأضاف قائلاً: ندعو الجميع من مواطنين ومقيمين إلى سرعة التسجيل عبر منصة «صحتي» للحصول على اللقاح.