«العجلان» يرد على جنون حكومة أردوغان: قاطعوا المنتجات التركية

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جدد رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد ما نشرت إحدى القنوات التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، التي تشمل عدة دول عربية.

وقال عجلان العجلان عبر حسابه على موقع «تويتر»: « عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج».

وأضاف: «هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، والى صفر تعامل مع تركيا».

Source ajel

