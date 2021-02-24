الأمير سطام يجلد حاكم المطيري بعد انتقاده تطبيق الاحترازات في المساجد

︎ :

.



علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على هجوم الإخواني الكويتي حاكم المطيري، على المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المطيري قد نشر مقطعًا لرجل أمن يتفقد تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية، معلقا بقوله: ” هذه مساجد أم سجون، لمَ كل هذه الجرأة على المساجد والمصلين وإرهابهم فيها ” .

ومن جانبه قال الأمير سطام ردًا على المطيري: ” هل هذه التغريدة من شخص عاقل أم حاقد، أي إنسان عاقل سيعرف أن هذا المشهد من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية “.

وأضاف: ” الإجراءات ليست مقتصرة على المساجد أيها الحاقد، بل موجود في الأسواق، والمولات والمحلات، وكل هذه المشاهد هي من أجل سلامة الفرد والمجتمع لكن أمثالك الحاقدين لا يدركون ذلك ” .

Source slaati

