نظام “سريع” يفسر خصم 8 ريالات رسوم تحويل في بعض الحالات

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فسَّر نظام المدفوعات الفورية “سريع” خصم 8 ريالات رسوم تحويل الحوالات في بعض الحالات.

ورد على سؤال لأحد المستفيدين قام بعمل حوالة محلية من بعض البنوك، وهو ما أدى إلى خصم 8.05 ريال، وعند التواصل مع البنك جاء الرد بأن الخدمة الجديدة متاحة للأفراد.

وأوضح “سريع” أن الشركات ستتمكن من الاستفادة من خدمات نظام المدفوعات الفورية عن طريق البنوك المحلية قريبًا.

Source akhbaar24.argaam

