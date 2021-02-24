︎ : .

كرّمت إمارة منطقة عسير، أمس (الثلاثاء)، موظفين اثنين نظير قيامهما بواجب إنساني، ومساعدتهما المميزة للمواطنين. وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، كرّم وكيل إمارة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، الموظفين بعد مساعدتهما للمواطنين، خلال عبورهم الطريق الرابط بين محافظتي النماص وبلقرن، أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من أمير عسير.. تكريم موظفين ساعدا مواطنين بعبور الطريق أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.