بين السطو المسلح وترويج المخدرات.. الأمن العام يستعرض جرائم تمكن من توقيف مرتكبيها الأيام الماضية (فيديو)

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استعرض الأمن العام، أمس (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي نجح في القبض على مرتكبيها، خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق.

وأظهر مقطع فيديو نشره الأمن العام، إلقاء القبض على مواطن يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمكن من القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية السورية، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها للمواطن.

ونجح الأمن العام في القبض على مواطن يقود مركبته بتهور ويمارس التفحيط، ويعكس حركة السير، محاولًا الهرب من رجال الأمن.

واستطاع القبض على 4 مواطنين ومقيم أردني، امتهنوا سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم سطو مسلح على المتاجر وسلب العمالة الوافدة.

Source akhbaar24.argaam

