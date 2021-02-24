مقابل 500 ريال فقط ودون دراية بنشاطهم.. مواطنة تتستر على عمالة مخالفة بالرياض (فيديو)

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أطاحت فرق رقابية من وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بعمالة عربية مخالفة تقوم بتصنيع زيت جوز الهند للبشرة والشعر بطرق بدائية وبدون تراخيص نظامية، وذلك بتستر من مواطنة تحصل شهريًا على 500 ريال.

وأكدت الفرق الرقابية أن العمالة أوهمت المستهلك بأن المستحضر صُنع في الفلبين لصالح شركة أمريكية، غير أنهم يقومون على تصنيعه داخل بيت قديم في الرياض.

وقال أحد هذه العمالة إن المواطنة لم تكن على دراية بأعمالهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعطونها 500 ريال مع نهاية كل شهر.

Source akhbaar24.argaam

