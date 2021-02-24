طريقة تسجيل العمل المرن وشروط الحصول على المعاش

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جدد برنامج العمل المرن التأكيد على شروط التسجيل في البرنامج، فيما أعلنت التأمينات الاجتماعية عن شروط تسجيل العامل وفق هذا النظام في فرع المعاشات.

شروط التسجيل بمنصة مرن

وردًا على سؤال حول شروط التسجيل في منصة العمل المرن قال حساب البرنامج في تويتر إنه يجب أن تتوفر في الشخص الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية

ألا يكون موظفًا حكوميًا أو عسكريًا

ألا يكون أكبر من 65 سنة

ألا يكون متقاعدًا، سواء لبلوغ السن النظامي أو المتقاعد تقاعدًا مبكرًا.

أن لا يكون مسجلًا في منشأة في فترة إغلاق مؤقت.

طريقة التسجيل في العمل المرن

أولًا يجب الدخول على موقع منصة مرن على الإنترنت.

اضغط على حساب جديدة.

اختر نوع الحساب .

اضف رقم الهوية بشكل صحيح.

أضف كلمة المرور.

أضف تاريخ الميلاد بالهجري.

شروط المعاش في العمل المرن

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات كشفت أن عقد العمل في هذا النظام يخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الذي يضمن للموظف معاشًا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة، مشيرةً إلى أن تنظيم العمل المرن يلزم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام التأمينات الاجتماعية حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي يقدمها النظام.

وأوضحت أنه يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات، أن يتم تسجيل 168 ساعة عمل عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

Source almowaten

