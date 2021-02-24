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أكدت وزارة الصحة أن بعض القرارات الخاطئة ثمنها حياة، داعية إلى تسجيل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ لقاح كورونا. ممارسات خاطئة:

وعلق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على مقطع فيديو توعوي للوزارة على موقع تويتر، يوضح بعض الممارسات الخاطئة، وقال: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب. بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة معلقًا على فيديو: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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