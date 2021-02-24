«الصخري» يتوقع موعد استقرار الأجواء وانتهاء فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري،، رياحًا شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة السرعة على شمال المملكة ووسطها وشرقها، ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء حتى غدٍ الخميس، يعقبها استقرار الأجواء وانتهاء فرص الأمطار تدريجيًّا في معظم المناطق.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء 12 رجب/24 فبراير، وخلال يوم غد الخميس، متوقع –بمشيئة الله– أن تهب رياح شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة السرعة على شمال المملكة ووسطها وشرقها، وتتعمق إلى الربع الخالي ونجران، تؤدي –بأمر الله– إلى استقرار الأجواء، وانتهاء فرص الأمطار تدريجيًّا في معظم مناطق المملكة».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس اليوم– هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وكذلك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

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