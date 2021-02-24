«التأمينات الاجتماعية»: نفذنا أكثر من 27 مليون عملية إلكترونية في 2020

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنها نفذت أكثر من 27 مليون عملية إلكترونية خلال عام 2020، في ظل الحراك المتسارع الذي تشهده المؤسسة فيما يتعلق بتطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات عملائها.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات أحمد العمران، أن المؤسسة تمكنت، عبر قنواتها الإلكترونية المختلفة خلال عام 2020، من تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية، في حين بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بجميع الخدمات نحو 99.41%.

ولفت إلى أن عدد العمليات التي تمت عن طريق الموقع الإلكتروني بلغت أكثر من 10 ملايين و276 ألف عملية. أما عدد العمليات التي تمت عن طريق تطبيق «تأميناتي» فقُدِّرت بأكثر من 4 ملايين و820 ألف عملية، في حين بلغت عدد العمليات التي تمت استباقيًّا أكثر من 3 ملايين و600 ألف عملية.

وأشار العمران إلى أن المؤسسة أطلقت في الربع الأول من عام 2020 الفرع الإلكتروني، الذي ساهم في تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب بنسبة 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية؛ حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها عبر الفرع الإلكتروني (بديل المكتب الافتراضي) خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا؛ أكثر من 380 ألف عملية، ومن ثم تمكنت المؤسسة من تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنوات إلكترونية متاحة للجميع. واستهدفت هذه الخدمات عملاء المؤسسة من مختلف الفئات سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين.

واختتم مساعد المحافظ بتأكيد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية أولًا بأول، وتسهيل إجراءاتها؛ وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المكتب.

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