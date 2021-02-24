«الزكاة والدخل» توضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وشاركت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع فيديو خلال حملتها التوعوية المستمرة للتوعية بضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن طريقة وآلية تقديم الإقرار الضريبي تتمثل فيما يلي:

– سجل الدخول على حسابك من البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل.

– ادخل إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

– ادخل إلى أيقونة «إقرارات ضريبة القيمة المضافة».

– اختر أيقونة «الإقرارات الجاهزة للتعبئة» وقم تعبئتها وتقديمها.

– يتم استلام إشعار تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد فتح الإقرار الضريبي خلال الشهر التالي للفترة الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تقدمها الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتمكن المستفيد من تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة؛ حيث إنه ينبغي للخاضعين لضريبة القيمة المضافة، تقديم إقراراتهم الضريبية والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة.

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