«الغذاء والدواء» ترصد 27 مخالفة لاحترازات كورونا وتحيل المتجاوزين إلى الجهات المعنية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأدت الجولات الرقابية لمفتشي «الهيئة» خلال الأسبوع الماضي إلى ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وجاءت مخالفة عدم قياس درجات حرارة الموظفين والعملاء عند المداخل أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يليها عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.

وكانت «الهيئة» قد وجهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق «توكلنا»، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر في حال عدم تحميله التطبيق.

كما دعت عملاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة «ننجزها» على موقعها الرسمي www.sfda.gov.sa، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.

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