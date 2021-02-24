مصرع رجل أمن وإصابة شخص آخر في حادث مروري بجازان

باشرت فرق ميدانية مختصة من الهلال الأحمر السعودي والمرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني حادثًا مروريًّا مأساويًّا على الطريق الرابط بين محافظة أحد المسارحة ومدينة جازان بالقرب من قرية الشعفولية، نتج عنه مصرع رجل أمن وإصابة شخص برفقته؛ الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدفاع المدني لإجراء عمليات قص حديد السيارة لإخراج العالقين بداخلها، واتضح فيما بعد أن بها شخصًا متوفى وآخر لديه إصابات خطرة تم نقله إلى المستشفى.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، في تصريح له؛ أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الأربعاء 12/7/1442 في تمام الساعة السابعة وثلاث وعشرين دقيقة، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق جازان–أحد المسارحة بالقرب من قرية الشعفولية وفِي موقع الحادث توجد إصابات.

وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصولهما والكشف على الحالات، تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة. وتم تقديم خدمة الإسعاف اللازمة للحالة المصابة، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى

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