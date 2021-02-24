4 خطوات للاستعلام عن المخالفات العامة عبر «أبشر»

أوضحت منصة «أبشر» خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة، عبر حساب المستفيد على المنصة؛ حيث نشر الحساب الرسمي لأبشر على موقع «تويتر» مقطع فيديو يوضح الخطوات التي جاءت كالآتي:

– الدخول على منصة أبشر واختيار منصة أبشر أفراد.

– اختيار (الخدمات العامة) من تبويب خدمات الاستعلامات.

– تعبئة البيانات المطلوبة (رقم المخالفة، رقم هوية المخالف، الرمز المائي).

– الاطلاع على تفاصيل المخالفة.

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