شرطة الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من جرائم النصب والاحتيال

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، على مواطنين في العقد الرابع من العمر ارتكبا عددًا من جرائم النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، وجرى إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وجرائم المعلوماتية؛ أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تلقيهما حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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