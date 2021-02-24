صحة جازان: بدء العمل بمركز لقاحات كورونا في 5 مستشفيات

أعلنت صحة جازان عن بدء العمل بمركز لقاحات كورونا بـخمسة مستشفيات خلال الفترة المسائية ابتداء من اليوم 24 فبراير.

ونشرت صحة جازان، عبر حسابها الرسمي على تويتر؛ إنفوجرافًا يستعرض تلك المستشفيات وهي:

– مستشفى محافظة العارضة.

– مستشفى محافظة صامطة.

– مستشفى محافظة أبو عريش.

– مستشفى محافظة صبيا.

– مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وأشارت صحة جازان إلي أهمية التسجيل بتطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا قائلةً: «بادر إلى االتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا».

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