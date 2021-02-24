59 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الباحة

قدمت عيادات «تطمن» في الباحة خدماتها لـ59143 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت «صحة الباحة» أن خدمات عيادة «تطمن»، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

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