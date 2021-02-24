السعودية | “السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات” تستعرض في معرض “آيدكس” أحدث ما توصلت اليه صناعة الطيران بالمملكة

المناطق - وكالات

تشارك الشركة «السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات – GDC Middle East»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي الرائدة في مجال صناعة الدفاع والطيران العسكري، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، من خلال الجناح السعودي وتحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة عددِ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس منير بخش، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة «السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات»: “نفخر بمشاركتنا تحت مظلة الجناح السعودي في معرض آيدكس الذي يقام في ظروف استثنائية لكونه منصة هامة لاستعراض أحدث ما توصلت اليه صناعة الطيران بالمملكة في عدة مجالات عسكرية منها هندسة الطيران وتطوير وتعديل الطائرات ودمج الأنظمة”.

وأضاف المهندس بخش: “ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري وذلك من خلال بناء قدرات وطنية تساعد القطاعات العسكرية في تطوير وتعديل الطائرات التابعة لها بتقنيات وخدمات دعم فني رفيعة المستوي وذلك بتقديم حلول هندسية متكاملة تشمل الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية والوثائق المرتبطة بها وأعمال البحث والتطوير، بما يساهم في تحسين مستوي اكتفائنا الذاتي في مجالات التصنيع العسكري والخدمات المساندة.”

وتهدف «السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات» للاستثمار في الطاقات البشرية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم حلول متكاملة ذات قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وبناء قدرات وطنية في عدة مجالات عسكرية منها هندسة الطيران وتطوير وتعديل الطائرات ودمج الانظمة وتصريحها بما يساهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي في مجالات التصنيع العسكري والخدمات المساندة له.”

وتساهم الشركة بشكل كبير في رؤية المملكة 2030 لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري وذلك من خلال بناء قدرات وطنية وتدريب الشباب والشابات في تخصصات هندسية دقيقة في مجال الطيران وتأهيلهم لرفع القدرات المحلية والاعتماد على كوادر سعودية لدعم القطاع العسكري وتوطين القدرات الهندسية.