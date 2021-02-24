شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | اعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية في التعاملات العدلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت اليوم ، أن وزارة العدل أصدرت تعليمات لكافة الجهات العدلية باعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية اطلقت نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني " أبشر أفراد" تحت مسمى " الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق " أبشر افراد" متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.