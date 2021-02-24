شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات : 27 مليون عملية إلكترونية بنسبة 99.4% خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمليات الإلكترونية التي نفذتها خلال العام المنصرم 2020، حيث بلغ إجمالي العمليات الإلكترونية المنجزة أكثر من 27 مليون و855 ألف عملية.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات أحمد العمران، أن المؤسسة تمكنت وعبر قنواتها الإلكترونية المختلفة خلال العام 2020 من تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية، في حين بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بجميع الخدمات نحو 99.41٪، لافتاً إلى أن عدد العمليات التي تمت عن طريق الموقع الإلكتروني بلغت أكثر من 10 مليون و 276 ألف عملية , بينما عدد العمليات التي تمت عن طريق تطبيق "تأميناتي" قدرت بأكثر من 4 مليون و 820 ألف عملية، في حين بلغت عدد العمليات التي تمت استباقياً أكثر من 3 مليون و 600 ألف عملية.