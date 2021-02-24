شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 27 مخالفة لاحترازات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأدت الجولات الرقابية لمفتشي "الهيئة" خلال الأسبوع الماضي إلى ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عن المداخل أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.