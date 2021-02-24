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إغلاق 258 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

إغلاق 258 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

إضافة لضبط 414 مخالفة

متابعات الخليج 365 - واس


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نفذت أمانة محافظة جدة أمس جولات رقابية، أسفرت عن رصد 258 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة لضبط 414 مخالفة، وذلك من خلال حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة التابعة لها، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكدة أمانة جدة استمرار الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية، مهيبة الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات عبر الأجهزة الذكية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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