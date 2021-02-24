إغلاق 6 مساجد بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة عشر يومًا 141 مسجدًا تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 تم رصد ثلاثة حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من: المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.

فتح المساجد بعد التعقيم

كما أشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجدًا، ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

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