طبيب يكشف إصابات تايغر وودز من الحادث المرعب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الطبيب المعالج لبطل لعبة الغولف، تايغر وودز، إنه الآن مستيقظ وواعٍ ويتعافى في غرفته بالمستشفى، مؤكدًا أنه محظوظ لكونه لا يزال على قيد الحياة بعد تعرضه للحادث المروع.

إصابات تايغر وودز من الحادث

وكشف أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى، عن إصابات وودز من الحادث قائلًا إنه عانى من كسور مفتوحة، وقد تفتت عظام الساق، وانقسمت القصبة إلى قطعتين أو أكثر وخرجت خارج الجلد.

وأضاف مهاجان أن العضلات المحيطة بالعظام قطعت بحيث يتم تخفيف التورم واصفًا الإصابات بأنها كبيرة.

وتابع أنه تم وضع تايغر وودز، 45 عامًا، تحت التخدير العام في مستشفى هاربور، حيث أجرى جراحة مكثفة في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، وركب الجراحون قضباناً معدنية ومسامير في عظم الساق اليمنى بعد أن تعرض لكسور إثر الحادث، وتم تثبيت الكاحل بالبراغي والدبابيس.

تأثير الحادث على مستقبل وودز المهني

وقال الطبيب إنه ليس من الواضح بعد ما تأثير الإصابة على مستقبل تايغر وودز المهني، أو ما إذا كان سيتمكن من لعب الجولف مرة أخرى أم لا.

وكان وودز يتعافى من جراحة في الظهر ولم يكن يلعب الجولف بشكل احترافي، رغم أنه كان من المتوقع أن يعود في وقت لاحق من هذا العام، وليس من الواضح ما إذا كان يتناول مسكنات للألم للإصابة التي يعاني منها أم لا، لكنه كان يتناولها سابقًا ما أدى إلى وقوعه في فخ الإدمان، وبعد ذلك دخل في مركز إعادة التأهيل لإدمان مسكنات الألم.

وقالت الشرطة إن وودز لم يكن تحت تأثير المخدرات لكن سيتم إجراء تحاليل الدم كجزء من التحقيق.

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