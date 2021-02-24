خطوات للاستعلام عن المخالفات العامة عبر أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت منصة أبشر خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة، عبر حساب المستفيد على المنصة.

ونشر الحساب الرسمي لأبشر على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح الخطوات التي جاءت كما يلي:

خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة:

أولًا، يتم الدخول على منصة أبشر واختيار منصة أبشر أفراد، ثم اختيار (الخدمات العامة) من تبويب خدمات الاستعلامات، وبعدها تعبئة البيانات المطلوبة (رقم المخالفة، رقم هوية المخالف، الرمز المائي)، وأخيرًا الاطلاع على تفاصيل المخالفة.



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