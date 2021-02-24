الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

روسيا اليوم : توجه روسي لإبرام اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أمرت الحكومة الروسية وزارتي الخارجية والدفاع بإجراء مفاوضات مع المملكة بهدف إبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري بين الدولتين.

وتنص مسودة الاتفاقية المنشورة من قبل الحكومة بتاريخ 19 فبراير على أنها تشمل التعاون في الاتجاهات التالية:

مجالات عديدة:

تبادل الآراء والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل في المجال العسكري

مكافحة الإرهاب

محاربة القرصنة

تدريب القوات

التعليم العسكري

الثقافة والرياضة

الطب العسكري

التاريخ العسكري

عمليات الإغاثة في البحر

غيرها من اتجاهات التعاون المتفق عليها بين الطرفين

ومن المفترض أن يجري تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تنظيم زيارات الوفود والخبراء المتبادلة وتدريب الكوادر العسكرية وإقامة تدريبات وتمارين مشتركة، بحسب روسيا اليوم.

وتنص الاتفاقية على أن كلا الطرفين سيتحملان نفقاتهما بموجب هذه الاتفاقية، في حال عدم توصلهما إلى اتفاقيات إضافية خاصة بهذا الشأن.

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