تحديث أندرويد المقبل يشمل 6 مميزات جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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طرح عملاق التكنولوجيا قوقل ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، وقد كشفت الشركة عن 6 مميزات جديدة ستصل قريبًا للمستخدمين، بحسب موقع gadgets now التقني.

6 مميزات جديدة في تحديث أندرويد

1- جدولة الرسائل النصية

ميزة جدولة الرسائل النصية موجودة بالفعل على تطبيق بريد جي ميل Gmail، وستتوفر الآن في الرسائل على أندرويد، وقالت قوقل: باستخدام ميزة الجدولة، يمكنك إنشاء رسالة في الوقت الذي تكون فيه متاحًا ومناسبًا لك، ثم جدولتها لإرسالها في الوقت المناسب، وستتوفر الميزة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 7 والإصدارات الأحدث.

2- الوضع المظلم في خرائط قوقل

الوضع المظلم متاح الآن في كل تطبيق رئيسي تقريبًا مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، وسيصل في التحديث المقبل إلى خرائط قوقل أيضًا، ويمكنك تفعيله من خلال التوجه إلى الإعدادات الخاصة بك، وانقر على Theme ثم اختر الوضع المظلم Always in Dark Theme لتفعيله.

3- أمان كلمات المرور

ستكون كلمات المرور أكثر أمانًا على هواتف أندرويد، لأن قوقل تعمل على دمج ميزة التحقق من كلمة المرور على الهواتف الذكية، وتتيح لك هذه الميزة معرفة ما إذا كانت كلمة المرور التي استخدمتها قد تم كشفها مسبقًا وماذا تفعل حيال ذلك، وسيكون ذلك متاحًا على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد9 والإصدارات الأحدث.

4- إصدار جديد من Talkback لضعاف البصر

بالنسبة للمكفوفين أو الذين يواجهون صعوبة في رؤية الشاشة، يتوفر الآن إصدار جديد من Talkback وهو عبارة عن قارئ للشاشة، مع قائمة جديدة للتحكم في القراءة دون النظر إلى الشاشة.

5- زيادة ذكاء مساعد قوقل

ستتمتع بتجربة أكثر دقة مع مساعد قوقل دون استخدام اليدين، وسيعمل المساعد بشكل أفضل حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا.

6- ميزات جديدة في Android Auto

سيحصل نظام تشغيل السيارة أندرويد أوتو، على تحديثات جديدة، حيث ستصبح الخلفيات المخصصة والألعاب التي يتم تنشيطها بالصوت متاحة الآن عليه، كما تطلق قوقل أيضًا اختصارات جديدة على شاشة، وستكون متوفرة على الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، بشرط أن تكون سيارتك متوافقة مع خاصية Android Auto.

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