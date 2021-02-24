اتفاقية لإقامة الفعاليات والبرامج لذوي الإعاقة الحركية ومصابي التصلب في الشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الدمام

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وقعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة، تهدف إلى التعاون في إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية والاجتماعية التي تخدم مستفيدي الجمعيتين.

عمل خيري:

وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري جمعية سواعد تمارس العمل الخيري وتهدف دوماً إلى أنماء المجتمع وترحب دوماً بالشراكات المجتمعية التي تخدم الأشخاص المعنيين وهذا ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 على أن يكون للقطاع الربحي فعالية أكبر في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الهاجري: “نساهم في جمعية سواعد في تفعيل جميع الأيام العالمية التي تخص الإعاقة بشكل عام ونعمل دوماً على إبراز هذه الأيام العالمية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية إسهاما منا وواجب علينا لخدمة هذه الفئة”.

تطوير ودعم:

وقالت ريما العتيبي، المدير التنفيذي لجمعية أرفى للتصلب المتعدد، نسعى دوماً لتطوير ودعم أطر التفاهم لدى كل الأطراف لتعزيز العلاقات من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك والقيام بواجبات وخدمة مرضى التصلب المتعدد في المملكة وتحقيق سبل التعاون.

وتابعت العتيبي: حريصون على أن تكون جمعية أرفى لها أيادٍ ممدودة مع جميع الجهات لخدمة مرضى التصلب المتعدد ودعمهم والتعاون مع الجمعيات المعنية لتوفير ولتقديم سبل الراحة لهم سواء عن طريق علاج أو نقل أو صيانة كراسي متحركة من خلال التعاون مع جمعية سواعد”.



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