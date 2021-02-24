شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 6 مساجد لثبوت 6 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء) إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بأربع مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 17 يوماً إلى 141 مسجداً، تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي 6، إذ تم رصد ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من: المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجدا، ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في المنطقة الشرقية واثنان في منطقة تبوك، ومسجد في منطقة الحدود الشمالية ومسجد في منطقة نجران، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.