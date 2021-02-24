شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهور تعمد مضايقة قائدة مركبة على طريق رابغ - جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للمرور توقيف قائد مركبة متهور تعمد مضايقة قائدة مركبة أخرى على طريق رابغ - جدة، وإرغامها على التوقف في منتصف الطريق بطريقة خطرة.

وشاركت قائدة المركبة مع حساب «المرور السعودي» في تويتر، مقطع فيديو رصدته الكاميرا المثبتة في مركبتها، ويظهر دخول قائد مركبة متهور من أحد الطرق الفرعية إلى طريق رابغ - جدة الرئيسي، وتوجهه من أقصى اليمين إلى المسار الأيسر وتجاوزه للمسارات واعتراضه بمركبته لها في منتصف الطريق امتعاضا من عدم تمكنه من دخوله في مسارها، ليعمد إلى إجبارها على التوقف التام بالقوة معرضا حياتها وحياة مرتادي الطريق الذين تجاوزوا الخط الأصفر للخطر، لتفاديهم الاصطدام بهما، دون أدنى اعتبار منه لسلامتها وسلامة مستخدمي الطريق.

بدوره، تعامل «المرور السعودي» مع تغريدة الفيديو باعتبارها بلاغا رسميا، مفيداً بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه.

يذكر أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية تراوح بين 150 ريالا في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى، كما أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، واستعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة، وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، جميعها تعد مخالفات تستوجب كل منها غرامة مالية تراوح بين 300 ريال في حدها الأدنى، و500 ريال في حدها الأعلى، كما أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطرق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارة أفضلية، وعدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك، وعدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متواز جميعها مخالفات تستوجب كل منها غرامة تراوح بين 500 ريال و900 ريال.