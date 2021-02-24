شكرا لمتابعة خبر عن تحديد موعد اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يوم الـ20 من شهر مارس المقبل، سيشهد إطلاق اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم، أن يوم الـ30 من شهر مايو للعام الحالي سيكون موعداً لإعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية.

وكانت الهيئة قد أكدت على إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.