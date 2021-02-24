شكرا لمتابعة خبر عن السماح بمغادرة المواطنين المتزوجين بالخليج دون تصريح «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سمحت المملكة لمواطنينها المتزوجين من مواطنين خليجيين بالمغادرة دون الحصول على تصريح أبشر.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ"الوئام" أن ذلك ينطبق على الزوجة السعودية المتزوجة من مواطن خليجي، وكذلك الزوج السعودي المتزوج من خليجية.

وذكرت أنه يجب عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجه أوالزوج وصورة منه وصورة من الجواز ليسحب في منفذ الخروج، وفي حال عدم وجود الصور المطلوبة سوف يعاد من المنفذ لاحضار الصور.