شكرا لمتابعة خبر عن سبب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في هيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية سبب دمج برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الهيئة.

وأضافت أن الدمج تم من تمكين الجهات الحكومية من رسم السياسات والخطط وتوحيد المعايير والإجراءات، وتعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة المشاريع ومرافق الدولة وإدارة الأعمال.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

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