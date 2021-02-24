«المرور السعودي»: تسديد المخالفات المرورية شرط لعمل تفويض على المركبة من شخص لآخر

أوضح المرور السعودي، أن تسديد المخالفات المرورية شرط لتفويض شخص آخر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أقدر أفوض شخص عليه مخالفات؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «ينص نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة».

اقرأ أيضًا:

«المرور السعودي» يجدِّد التذكير بإلزامية استخدام الركاب لأحزمة الأمان

تبديل لوحات المركبات.. «المرور السعودي» يوضِّح الشروط والأسعار