«الصحة» توضح أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بسرطان الأطفال

بينت وزارة الصحة أكثر الأسباب شيوعًا في الإصابة بمرض سرطان الأطفال، كما حددت طرق الوقاية من هذا المرض.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا هامًّا من النصائح الطبية فيما يتعلق بالتوعية الصحية والحياة بشكل صحي سليم.

وشاركت صحة مكة المكرمة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» أوضحت من خلاله أن هناك 12 نوعًا من أمراض الأورام السرطانية التي يمكن أن تصيب الأطفال، موضحةً أن سرطان الدم الذي يعرف باسم مصطلحه الطبي «اللوكيميا» الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان غير معروفة، لكنها حددت بعض الأسباب التي قد تؤدي أو تساعد في إصابة الأطفال بهذا المرض ومن هذه الأسباب:

– توجد بعض الحالات مرتبطة بمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.

– التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة.

– العدوى الفيروسية، كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب)، وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).

– التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.

وأشارت الصحة إلى أن المصابين بمرض سرطان الأطفال قد تظهر عليهم بعض العلامات والأعراض تعتمد على نوع السرطان والعضو المصاب في الجسم ومرحلة المرض ومنها:

– سرطان الدم قد يؤدي إلى فقر الدم وإلى التهابات متكررة أو قد يؤدي إلى نزف غير طبيعي وكدمات.

– سرطان المخ يسبب صداعًا متكررًا وغثيانًا عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، وضعفًا عامًّا ومشاكل في الرؤية.

– سرطان الجهاز الليمفاوي يؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد مساء.

ونوهت وزارة الصحة، أنه مع عدم وجود طرق واضحة للوقاية من أمراض الأورام السرطانية في ظل قلة ما يعرف عن مسبباتها، فإنه يمكن تجنب إصابة الأطفال بمرض السرطان بشكل أكبر مع اتباع بعض الإرشادات الوقائية والنصائح الهامة ومنها:

– تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف.

– الاهتمام بتغذية الطفل لرفع مناعته.

– إذا كان الطفل يعاني من متلازمة أو خلل جيني وراثي، يلزمه المتابعة بشكل دوري مع طبيب الوراثة.

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