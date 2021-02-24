متدربة تبتكر جهازًا ذاتيًّا لصرف أدوية المرضى من المستشفيات

حصلت المتدربة الشابة «ريم الشمري» على جائزة التميز البرونزي في مسابقة الفكرة الابتكارية التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكلية التقنية للبنات في حفر الباطن، نظير ابتكارها جهازًا ذاتيًّا لصرف أدوية المرضى.

وأوضحت –في مداخلة لها في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، عبر «سكايب»– أن الجهاز الذاتي لصرف الأدوية الصحية مشابه للصراف الآلي؛ إذ يقوم الجهاز بقراءة الوصفة الطبية، ويوضح للمريض طريقة استخدام الدواء، وعدد الجرعات اليومية من خلال الشاشة، كما سيكون هناك تواصل بين الطبيب والابتكار، سيتم صرف الدواء بوضع بصمة المريض.

وقالت إنها استوحت الفكرة من خلال رؤيتها تزاحم المرضى أمام الصيدليات خلال جائحة كورونا.

وأضافت أن الابتكار لا يزال مجرد فكرة، ولم يتم بدء العمل فيه، ولتنفيذه يحتاج إلى الدعم من وزارة الصحة.

متدربة تبتكر جهازًا ذاتيًا لصرف أدوية المرضى من المستشفيات

ريم الشمري تتحدث إلى #برنامج_ياهلا عن ابتكارها الفريد، و #الشقيقي يناشد الجهات المسؤولة بالدعم والاستفادة من أفكار أبناء الوطن..#روتانا_خليجية@tvtc_f_hb@Mofareh5 pic.twitter.com/kWkQNEVsEZ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2021

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