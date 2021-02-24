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متدربة تبتكر جهازًا ذاتيًّا لصرف أدوية المرضى من المستشفيات

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الرياض - محمد عبدالله - يشبه الصراف الآلي

حصلت المتدربة الشابة «ريم الشمري» على جائزة التميز البرونزي في مسابقة الفكرة الابتكارية التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكلية التقنية للبنات في حفر الباطن، نظير ابتكارها جهازًا ذاتيًّا لصرف أدوية المرضى.

وأوضحت –في مداخلة لها في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، عبر «سكايب»– أن الجهاز الذاتي لصرف الأدوية الصحية مشابه للصراف الآلي؛ إذ يقوم الجهاز بقراءة الوصفة الطبية، ويوضح للمريض طريقة استخدام الدواء، وعدد الجرعات اليومية من خلال الشاشة، كما سيكون هناك تواصل بين الطبيب والابتكار، سيتم صرف الدواء بوضع بصمة المريض.

وقالت إنها استوحت الفكرة من خلال رؤيتها تزاحم المرضى أمام الصيدليات خلال جائحة .

وأضافت أن الابتكار لا يزال مجرد فكرة، ولم يتم بدء العمل فيه، ولتنفيذه يحتاج إلى الدعم من وزارة الصحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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