السعودية اليوم / 140300 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 199 والمنومين في العناية المركزة 75.

// انتهى //

12:24ت م

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مسقط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 11ر1% والمتعافين 131385 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 199 والمنومين في العناية المركزة 75.// انتهى //12:24ت م0070

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