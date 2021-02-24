السعودية اليوم / أكثر من 59 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة



الباحة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 59143 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

12:15ت م

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الباحة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 59143 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:15ت م0068

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