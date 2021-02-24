السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" ترصد 27 مخالفة لاحترازات "كورونا" وتحيل المتجاوزين إلى الجهات المعنية



الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

وأدت الجولات الرقابية لمفتشي "الهيئة" خلال الأسبوع الماضي إلى ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عن المداخل أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.

وكانت "الهيئة" قد وجّهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

كما دعت عملائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة "ننجزها" على موقعها الرسمي www.sfda.gov.sa، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.

// انتهى //

12:10ت م

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الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسرصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.وأدت الجولات الرقابية لمفتشي "الهيئة" خلال الأسبوع الماضي إلى ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عن المداخل أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.وكانت "الهيئة" قد وجّهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.كما دعت عملائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة "ننجزها" على موقعها الرسمي www.sfda.gov.sa، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.// انتهى //12:10ت م0066

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