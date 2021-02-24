السعودية اليوم / السفير جعفر يحضر حفل الاحتفاء بالضباط الدارسين في السودان



الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، الليلة الماضية حفل الاستقبال الذي أقامته الملحقية العسكرية لسفارة المملكة بالسودان احتفاءً بالضباط الدارسين في كلية نميري العسكرية العليا وكلية الحرب بمشاركة مديري الكليتين ورؤساء الأقسام.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

11:55ت م

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