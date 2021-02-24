

جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إجراء 21 عملية جراحة أوعية دموية، وذلك خلال شهر يناير من العام الحالي 2021.

وبينت صحة جازان أن العمليات اشتملت على عدد 4 حالات جراحة دوالي أطراف، و 6 حالات جراحة وصلات الغسيل الكلوي، و 4 حالات جراحة إيقاف نزيف وإنقاذ حياة وترميم شرايين، إضافة إلى عدد 7 حالات جراحة إعادة تروية وإنقاذ عضو.

// انتهى //

11:54ت م

0063





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 21 عملية جراحة أوعية دموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.