السعودية اليوم / تسجيل 11749 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11749 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.200.902 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 84.430 وفاة.

// انتهى //

11:44ت م

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موسكو 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11749 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و383 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.200.902 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 84.430 وفاة.// انتهى //11:44ت م0060

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