

إسلام آباد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت باكستان 1329 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 38 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و675 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 537 ألفًا و240 حالة، بعد تماثل 905 حالات للشفاء.

// انتهى //

11:09ت م

0057



إسلام آباد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 573 ألفا و903 أشخاص.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 38 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و675 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 537 ألفًا و240 حالة، بعد تماثل 905 حالات للشفاء.// انتهى //11:09ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 1329 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.