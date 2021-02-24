

بريدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أجرت صحة القصيم خلال عام 2020م 20926 حالة مراجعة سريرية للتدقيق الإكلينيكي للوقاية من الخثرات الوريدية.

وبلغ عدد حالات الرجال منها 7576 حالة، و 13350 حالة للنساء، وتنوعت الحالات التي تم تدقيق بياناتها 15674 حالة تنويم، فيما بلغت حالات غرف الولادة 4113 حالة، و 1139 حالة للعناية المركزة .

// انتهى //

11:04ت م

0053





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة القصيم : إجراء 20926 حالة مراجعة سريرية في السعودية اليوم 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.