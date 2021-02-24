السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك



تبوك 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، تضمن أمطارا خفيفة إلى متوسطة ونشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

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11:01ت م

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