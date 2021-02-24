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"التجارة" و"العدل" يطرحان بدائل ناجزة لتسوية المنازعات اليوم

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الدمام - شريف احمد - يشارك وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف؛ مساء اليوم ، في الندوة الافتراضية "بدائل تسوية المنازعات التجارية: حلول فاعلة لعدالة ناجزة"، والذي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، (مبادرة وزارة المالية)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات التي تشارك فيها جميع هذه الجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي منها وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة للمحامين، ومجلس الغرف السعودية، ومركز التواصل الحكومي، حيث تعمل هذه الجهات بتكامل بما يعكس إرادة سياسة نافذة في دعم وتمكين هذه الصناعة المهمة.

وتتناول الندوة بجلستيها التي تضم الأولى منها نخبة من الوزراء، والثانية بمشاركة عددٍ من الخبراء المختصين من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مَرّت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلاً في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة لا سيما في ظل جائحة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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