شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" و"العدل" يطرحان بدائل ناجزة لتسوية المنازعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف؛ مساء اليوم ، في الندوة الافتراضية "بدائل تسوية المنازعات التجارية: حلول فاعلة لعدالة ناجزة"، والذي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، (مبادرة وزارة المالية)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات التي تشارك فيها جميع هذه الجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي منها وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الغرف السعودية، ومركز التواصل الحكومي، حيث تعمل هذه الجهات بتكامل بما يعكس إرادة سياسة نافذة في دعم وتمكين هذه الصناعة المهمة.

وتتناول الندوة بجلستيها التي تضم الأولى منها نخبة من الوزراء، والثانية بمشاركة عددٍ من الخبراء المختصين من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مَرّت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلاً في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة لا سيما في ظل جائحة كورونا.