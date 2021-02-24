شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | السماح بمغادرة السعوديين المتزوجين بالخليج دون تصريح «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجه أوالزوج

سمحت الجهات المختصة بمغادرة الزوجة السعوديه لمواطن الخليجي، وكذلك الزوج السعودي لمواطنه خليجيه من المنافذ بدون أشتراط تصريح من برنامج أبشر

وعلمت "اليوم" أن السماح يبدأ من اليوم الثلاثاء، ويلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجه أوالزوج وصورة منه وصورة من الجواز ليسحب في منفذ الخروج، وفي حال عدم وجود الصور المطلوبة سوف يعاد من المنفذ لاحضار الصور.

وحسب الدوله المسافر يتم عمل تحليل bcr ( لفايروس كورونا )