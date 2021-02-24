اخبار السعوديه

عاجل | السماح بمغادرة السعوديين المتزوجين بالخليج دون تصريح «أبشر»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | السماح بمغادرة السعوديين المتزوجين بالخليج دون تصريح «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجه أوالزوج

سمحت الجهات المختصة بمغادرة الزوجة السعوديه لمواطن الخليجي، وكذلك الزوج السعودي لمواطنه خليجيه من المنافذ بدون أشتراط تصريح من برنامج أبشر

وعلمت "اليوم" أن السماح يبدأ من اليوم الثلاثاء، ويلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجه أوالزوج وصورة منه وصورة من الجواز ليسحب في منفذ الخروج، وفي حال عدم وجود الصور المطلوبة سوف يعاد من المنفذ لاحضار الصور.

وحسب الدوله المسافر يتم عمل تحليل bcr ( لفايروس )

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا