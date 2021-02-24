كوكا كولا للموظفين: حاولوا أن تكونوا أقل بياضًا !  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أثارت شركة كوكا كولا دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عقدت ندوة تدريبية عبر الإنترنت حثت فيها الموظفين بأن يحاولوا أن يكونوا أقل بياضًا؛ وذلك من أجل مكافحة التمييز العنصري.

وبحسب موقع fox business، عرضت الندوة التدريبية التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت نصائح للموظفين حول كيفية تقليل درجة البياض.

نصائح كوكا كولا للموظفين

وتضمنت النصائح لـ أن تكون أقل بياضًا ما يلي: كن أقل غطرسة، لا تكن متأكدًا أنك الرأي الأصح دائمًا، كن أقل دفاعًا، كن أكثر تواضعًا، واستمع، وصدق، وكف عن اللامبالاة، وكف عن التضامن مع أقرانك من ذوي البشرة البيضاء.

وتابعت نصائح الندوة أنه من أجل مواجهة العنصرية، يجب فهم ما يعنيه بأن تكون أبيض البشرة، وتتحدى العنصرية، وفسر القائمون على الندوة ذلك بقولهم: البيض في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يمتلكون عقلًا جمعيًا يخبرهم بأنهم متفوقون بطبيعتهم لأنهم بيض.

وأضافت: تظهر الأبحاث أنه في سن 3 إلى 4 سنوات، يفهم الأطفال أنه من الأفضل أن تكون أبيض اللون.

اختلاف الآراء

وتباينت الآراء بشدة عبر الإنترنت حول هذه الندوة، حيث أشاد البعض بالشركة وهدد آخرون بمقاطعتها، وقالت المحامية، هارميت ديلون، التي شاركت العروض التقديمية للندوة عبر تويتر، إنها تبدو وكأنها تمييز عنصري صارخ.

وفي رسالة إلى Fox Business، قالت شركة المشروبات الغازية العملاقة إن الندوة تحت إطار برنامج Better Together وهو جزء من خطة التعلم للمساعدة في بناء مكان عمل شامل لا يوجد فيه تمييز أو عنصرية.



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